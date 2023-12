Dimarco | «Le altre? L’Inter pensa solo a se stessa Guardiamo avanti!»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Federico, autore del secondo gol nerazzurro, si è reso protagonista in Inter-Udinese. Il centrocampista spiega l’umore e l’atteggiamento interista. PRESENTE –è in vetta, con la Juventus che insegue a due punti. Federico, intercettato dai giornalisti di Sportitalia, racconta le sensazioni dei nerazzurri anche in merito alla classifica: «Dobbiamore e guardare a noi stessi. Non dobbiamo guardare agli altri. Penso che stasera abbiam fatto un ottima partita, con un risultato giusto, e dobbiamo continuare così. Le partite degli altri le, penso che lo facciano tutti quando si è in ritiro. Ma non ci pensiamo troppo: altrimenti rischieremmo di perdere punti e non va bene. Cosa c’è di differente rispetto a due anni fa? Non è stata facile la botta di due anni fa, ma il ...