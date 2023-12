Di Marzio | «Inter e Napoli 22 23 | un dato per far capire la portata!»

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’di Inzaghi ha battuto l’Udinese a San Siro con un indiscutibile 4-0. Diha analizzato i numeri delCampione d’Italia e quelli dei nerazzurri di Inzaghi alla stessa giornata di campionato (la quindicesima). Di seguito la sua riflessione su Sky Sport NUMERI – L’di Simone Inzaghi doveva rispondere alla Juventus per tornare in vetta alla classifica e lo ha fatto alla grande stracciando l’Udinese a San Siro. Gianluca Dianalizza i numeri della squadra nerazzurra e delCampione d’Italia di Luciano Spalletti allo stesso punto del campionato (ovvero la quindicesima giornata): «Ho voluto fare un paragone tra ildella scorsa stagione e questaalla quindicesima giornata di campionato. I nerazzurri hanno 3 ...

Altre News in Rete:

Serie A 2023/24 - Diretta Sky e NOW 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

...40 In studio: Alessandro Bonan, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Gianluca Die Alessandro Costacurta Collegamenti dai campi principali dei campionati italiani ed europei.vs Udinese ore ...

Inter, la probabile formazione contro l'Udinese GianlucaDiMarzio.com

Di Marzio: “Samardzic, padre ha preteso di stravolgere le cifre concordate e l’Inter si è rifiutata” fcinter1908

Chiellini sconfitto in finale: la MLS Cup va a Columbus

I Los Angeles di Chiellini non riescono a ripetere la vittoria dell'anno scorso: la MLS va a Columbus Il Columbus Crew batte il Los Angeles FC e vince la MLS Cup. Si tratta del terzo successo nella st ...

Inter-Udinese, dove vedere la partita in tv: gli orari

La sfida tra Inter e Udinese della 15^ giornata di campionato si gioca oggi, sabato 9 dicembre, alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW ...