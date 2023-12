De Zerbi | «Non abbiamo vinto perché non sono ancora un top coach»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 10 dicembre 2023) De, tecnico del Brighton, è rimasto piuttosto deluso dal pareggio della sua squadra contro il Burnley. Nel post partita ha espresso tutta la sua amarezza: «frustrato e vado a casa a pensare a cos’altro avremmo potuto fare per vincere la partita. Considero la mia squadra molto buona e nessuno crede nei miei giocatori più di me, ma non siamoun top team: un top team vince contro il Fulham, lo Sheffield United e oggi. In quelle tre partite meritavamo di vinceresiamo stati migliori dell’avversario» Desi è preso la responsabilità della mancata vittoria: «non? Forsel’allenatore del Brighton non èun top...