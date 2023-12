De Laurentiis carica il Napoli e Mazzarri in vista del Braga | il retroscena

(Di domenica 10 dicembre 2023) De, ha fatto visita alla squadra a Castel Volturno perrla indella sfida di Champions League contro il. Aurelio De, presidente del, ha fatto visita alla squadra a Castel Volturno perrla indella sfida di Champions League contro il. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il patron azzurro, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha voluto parlare direttamente con i suoi giocatori e con l’allenatore Walterper trasmettere un messaggio di fiducia. “Credo in voi, potete vincere”, ha detto Dealla squadra. “La Champions è importante per noi, sia per quest’anno che per il futuro. Voglio che voi siate orgogliosi di ...

Napoli, il fatturato record spinge De Laurentiis a scommettere sul nuovo stadio

Commenta per primo Prende forma, nei disegni di Aurelio De(patron del Napoli campione d'Italia in), l'idea dell 'acquisto dello stadio 'Maradona' (ex San Paolo), con un progetto avveniristico di ristrutturazione del valore complessivo di ...

