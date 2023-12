De Ketelaere | l’errore contro il Milan scatena i social!

Leggi su dailymilan

(Di domenica 10 dicembre 2023) Deancora una volta regala emozioni con il. Questa volta, il belga ha sbagliato in modo incredibile una rete già fatta davanti a Maignan. Charles Deera il giocatore più atteso di questo Atalanta-. Il primo tempo dell’ex rossonero però è stato degno di una trama piuttosto grottesca. Gli errori commessi da Dehanno pesantemente penalizzato i bergamaschi che potevano chiudere la prima frazione di gioco in vantaggio di diverse reti. Dein maniera clamorosa si è soprattutto divorato un gol pazzesco a inizio del match. Dopo dieci minuti il belga da un metro spara altissimo, evidenziano tutti i suoi limiti in termini di incisività. #Depiù milinista di @lucacohen pic.twitter.com/vMfco7S4lb — Damiano Er Faina ...