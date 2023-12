Cuciniamo insieme | sfizi natalizi

Leggi su panorama

(Di domenica 10 dicembre 2023) Fatto l’albero? Preparato il presepe ricordando che quest’anno ricorrono gli otto secoli da quando San Francesco fece nella grotta di Greccio la prima rappresentazione della Natività? Bene allora anche in cucina predisponiamoci a celebrare le feste come si conviene, ma facendoci furbi. Preparazioni veloci,ose, capaci di mettere allegria nel convivio. Ecco una di queste ricettine pre-e davvero veloce ed efficace. Ingredienti - Una confezione di pasta sfoglia, 150 grammi di mozzarella, 50 grammi di prosciutto cotto, 50 grammi di salmone affumicato, 6 filetti di acciughe sottolio, mezza cipolla bianca, 4 cucchiai di salsa di pomodoro, 6 olive denocciolate, un pizzico di origano, uno spicchio d’aglio sale, pepe e olio extravergine d‘oliva q.b. Preparazione - Tagliate a velo la cipolla, in un pentolino scaldate la salsa di pomodoro ...