“Cristian non si è salvato” | tragico schianto | aveva solo 24 anni

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 10 dicembre 2023) Unincidente stradale ha scosso la comunità di Sant’Elena, in provincia di Padova, nella mattina di domenica 10 dicembre. Attorno alle 4.15, i vigili del fuoco sono stati chiamati in via Gasparolo per intervenire su un’auto uscita di strada e finita in un campo agricolo. Il conducente, un giovane di 24, ha perso il controllo del veicolo, una Renault Clio, e ha subito gravi traumi toracici nell’impatto. La vittima èDisarò, uno studente residente a Villa Estense. Le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagini, ma sembra che l’auto possa aver urtato un tombino sporgente prima di finire la sua corsa contro un pozzetto di cemento armato. Nonostante l’intervento tempestivo del Suem 118 e dei vigili del fuoco, i soccorsi si sono rivelati vani: il giovane, checompiuto 24 ...