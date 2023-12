Così il G21 frena l’avanzata dei Brics sull’Africa L’analisi di Pedde

Leggi su formiche

(Di domenica 10 dicembre 2023) Il diciottesimo summit del G20, tenutosi in India, è stato l’ultimo conosciuto con questo nome. Il prossimo incontro, infatti, grazie all’ingresso ufficiale dell’Unione africana, Ua, la nuova formula sarà quella di G21, con un passaggio del testimone al Brasile. Le priorità del G20 di Nuova Delhi sono state delineate dall’India attraverso la stesura di sei punti principali inerenti le questioni climatiche, le priorità per la crescita, gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, le trasformazioni tecnologiche, il ruolo delle istituzioni multilaterali e le questioni di genere. Un fattore di grande importanza trasversale ai lavori del G20, tuttavia, è stato quello del cosiddetto Sud globale, con particolare riferimento alla dimensione del continente africano, da sempre sottorappresentato nelle dinamiche di incontro tra i Paesi più industrializzati del pianeta. In tale direzione si è ...