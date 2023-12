“Cosa dovete dire ora a vostra moglie” | Gino Cecchettin | parole strazianti da Fazio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) "Grazie per avermi invitato in questa trasmissione":, papà della giovane Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta lo scorso 11 novembre, lo ha detto nello studio di Fabioa Che tempo che fa sul Nove. "Il discorso - ha poi aggiunto, riferendosi allepronunciate ai funerali della figlia - è nato da un profondo dolore, dal cercare di capire quali siano le cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura. Ho una mente razionale, penso, e quindi mi sono un po' astratto da quello che era il mero dolore per cercare di capire per primadove avessi sbagliato io e poi per cercare di dare un aiuto a chi ancora ha la possibilità di salvarsi". "E un po' questa mia metodologia che metto in pratica sul lavoro, nella vita quotidiana, mi ha permesso di analizzare i ...