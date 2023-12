Cora Jade torna a NXT e ritrova CM Punk | “Io e AJ siamo orgogliosi di te”

(Di domenica 10 dicembre 2023)è stata assente da NXT del 25 agosto 2023, dove ha affrontato Dana Brooke in un Kendo Stick match. Dopo diversi mesi di assenza,è finalmenteta a Deadline, e ha attaccato Lyra Valkyria, rendendo chiare le sue intenzioni. Ma per lei è stata una serata indimenticabile per un altro motivo. Orgoglio Nel caso non lo sapeste, CMhanno una lunga storia alle spalle, ed è per questo che i fan sono stati molto felici che si siano finalmente riuniti nel backstage di NXT Deadline.ha dichiarato di essere orgoglioso di, e che lei dovrebbe essere orgogliosa di se stessa: “Guardami negli occhi, sono orgoglioso di te. Dovresti essere orgogliosa di te stessa. Spesso mi sento come se avessi ...

Cora Jade è letteralmente sparita dalle scene da quando ha lottato contro Dana Brooke che l'ha sconfitta nella puntata del 25 luglio di WWE NXT. Nella puntata di NXT del 1º agosto, ha poi dichiarato ...

WWE Superstars Cora Jade and Roxanne Perez recently met their childhood hero, CM Punk, at the NXT Deadline Premium Live Event, and emotions were overwhelming for them.