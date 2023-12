Coppa del Mondo Pista Lunga | Ghiotto è bronzo nei 5000 metri

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tomaszów Mazowiecki – Un altro podio per latricolore a chiusura della quarta tappa didel. Sul ghiaccio della Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, è Davide(Fiamme Gialle) a festeggiare per l’Italia il 3° posto sui, risultato con cui mantiene la testa della classifica di specialità didelcon due punti di vantaggio sull’olandese Roest. Proprio quest’ultimo ha conquistato il successo suiimponendosi con il tempo di 6’18?01; secondo il norvegese Engebraten in 6’23?84 mentre l’azzurro ha terminato la sua prova con un crono di 6’24?66. Persi tratta del quarto podio stagionale in altrettante gare didel ...