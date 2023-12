Coppa del Mondo di Fioretto Maschile | l’Italia è argento | arrivano punti olimpici

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tokoname – Una grande Italia conquista la medaglia d’nella prova a squadre delladeldia Tokoname. Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi hanno chiuso al secondo posto la tappa giapponese del circuito iridato alle spalle della Francia, mettendo in cassaforte altri preziosissimiper una Qualificazione ai Giochidi Parigi 2024 che è ormai in ghiaccio. È mancato solo il sigillo in finale ai ragazzi del CT Stefano Cerioni dopo una prestazione entusiasmante, che dà eccellente continuità al percorso della squadra dei fiorettisti azzurri in questa stagione dopo la vittoria nella tappa inaugurale di Istanbul, un mese fa. La cavalcata del quartetto italiano è iniziata con il successo nel turno ...