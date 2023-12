Coppa del Mondo di Biathlon | l’Italia Maschile e Femminile ai piedi del podio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 dicembre 2023) Hochfilzen – Aidelle staffette azzurre maschili e femminili. Nella tappa didela Hochfilzen, ilTricolore sfiora la medaglia. Intanto a festeggiare gli allori sono Norvegia, Francia e Germania (per la classe) e Norvegia, Svezia e Francia (per quella). Il quarto posto delporta le firme di Elia Zeni, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, rimasta a zero giri di penalità e con undici ricariche, per un ritardo complessivo di 1’24?1. La staffettainvece, senza Dorothea Wierer, ha sognato a lungo di salire sul. Come riporta fisi.org ‘Dopo due frazione, le ottime Samuela Comola e Lisa Vittozzi avevano scavato il ...