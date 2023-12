Cop28 di Dubai | è l’ora dei negoziati | l’uscita dai combustibili fossili stritolata nel risiko degli interessi privati delle grandi potenze

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Mentre il sultano al-Jaber continua a impegnarsi in annunci e a sostenere che “il fallimento della Cop 28 non è un’opzione” e i paesi vulnerabili sono scontenti di quanto fatto finora per l’adattamento climatico, in queste ore si stanno definendo le alleanze tra i Paesi. Dall’incontro di consultazione con la Presidenza emiratina, alla messa a punto della quarta bozza del Global Stocktake, il documento di bilancio dei piani nazionali di taglio dei gas serra, i punti chiavi restano l’eliminazione di tutti i(l’opzione a cui puntano i Paesi più ambiziosi, ma soprattutto quelli più vulnerabili) o la loro riduzione e l’utilizzo o menotecnologie di abbattimentoemissioni, come la cattura e lo stoccaggio di anidride carbonica. Il tutto con l’aiuto di efficienza energetica e rinnovabili. E poi ...