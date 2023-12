COP28 | da Dubai gli ultimi aggiornamenti sulla sostenibilità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 10 dicembre 2023) In questi giorni si sta svolgendo ail, la Conferenza delle Parti sul Clima, il summit internazionale che raccoglie i maggiori rappresentanti governativi e imprenditoriali per dibattere su tematiche ed accordi per il futuro della Terra e delle sue risorse. Nonostante alcuni non fossero d’accordoscelta dicome luogo d’incontro per un tema simile, visto che gli UAE sono tra i principali produttori ed esportatori di carburante, il summit sta avvicinando sempre più, non solo le rappresentanze presenti, ma lo stesso pubblico al concetto di eco-compatibilità. Ma quali sono stati gli interventi significativi tenutesi fino ad ora al? E quali riguardano la produzione tessile? Ad occuparsene è stata l’imprenditoria, in rappresentanza della seconda maggior industria per ...