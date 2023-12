Concerto di San Silvestro al Filarmonico | programma frizzante da Strauss a Bernstein

Leggi su webmagazine24

(Di domenica 10 dicembre 2023) VERONA – Come da tradizione, Fondazione Arena di Verona saluterà il 2023 con un evento al Teatro: domenica 31 dicembre, alle ore 19.30, si terrà lo specialedi San. Una serata dedicata ad un avvincente raffronto musicale tra Vecchio e Nuovo Mondo, tra operetta, jazz e musica sinfonica, con brani di Gershwin,