Concerto di Natale in Senato | standing ovation per Mattarella

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – Si apre con l'Inno di Mameli la 26esima edizione delnatalizio alalla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio, e della premier Giorgia Meloni, seduta in platea accanto al nunzio apostolico in Italia, Emil Paul Tscherrig.per, accompagnato dal Presidente delIgnazio La Russa al suo ingresso nell'Aula. Un gruppo di persone ha atteso il Capo dello Stato fuori da Palazzo Madama, tributandogli un applauso al suo arrivo. Ad assistere al, tra le altre autorità, anche il ministro della Difesa Guido Crosetto e il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Voglio ricordare coloro che vivono questi giorni in guerra, le tante vittime innocenti della guerra che ancora ...