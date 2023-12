Como-Modena | Serie B | sfida ad alta quota | probabili formazioni e diretta tv

(Di domenica 10 dicembre 2023) Giunge al termine la sedicesima giornata diB. Tra le ultime partite da disputare anche, in programma alle ore 16:15 allo stadio Sinigaglia. Unaad, dato che entrambe lestanno sorprendendo e occupano attualmente posizioni di classifica molto appetibili. I padroni di casa sono quinti con 28 punti, ma con una vittoria scavalcherebbero in un colpo solo Cremonese e Catanzaro, riappropriandosi del terzo posto. Gli ospiti stazionano poco più dietro, al settimo posto con 26 punti: per i Canarini una vittoria significherebbe superare il Cittadella e lo stessoe agganciare la Cremonese al quarto posto in classifica. Le ultime da, con le...

Altre News in Rete:

Parma - Palermo: Corini si gioca tutto

Di alto livello anche, entrambe in zona playoff, coi lariani avanti di due punti sugli emiliani. Per i padroni di casa, sarà il primo vero test per Fabregas, finora è andato in panchina ...

Como-Modena, probabili formazioni | Tanti giocatori verso la conferma ModenaToday

Como-Modena: 25 convocati - Modena FC Modena Calcio

Zampone e il Cotechino Modena IGP lanciano una campagna di influencer marketing con prestigiosi food talent

Con l’avvicinarsi del Natale ci sono alcuni prodotti della nostra tradizione che “fanno” subito festa e ci rimandano alle tavole luccicanti e ben apparecchiate dove certe prelibatezze non possono manc ...

Como – Modena streaming, orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta tv

Questo pomeriggio alle ore 16.15 va in scena la sfida della sedicesima giornata di Serie B 2023/24 fra Como e Modena. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport 253 o, in alternativa, in ...