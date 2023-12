Altre News in Rete:

Le Capitali - Gli agricoltori dell'Est Europa in rivolta per le importazioni di grano ucraino

... Ilper l'Azione per il clima Wopke Hoekstra partecipa allae alle plenarie di chiusura a Dubai (Emirati Arabi Uniti). *** [A cura di Sarantis Michalopoulos, Daniel Eck, Alice ...

La ricostruzione post sisma 2016, se ne parla alla Cop28 RaiNews

Commissario Ue: Cop28 segni l'inizio della fine combustibili fossili Libero Tv

Greenwashing globale alla COP28: i trucchi dell’Opec per non uscire dai combustibili fossili

Alla COP28 Unfccc di Dubai è stata posta con forza la necessità di un impegno immediato e certo per l’eliminazione graduale dei combustibili fossili. Mai Greenwashing globale alla COP28: i trucchi del ...

Cop28, si cerca l'intesa: "Il fallimento non è un'opzione"

A meno di 48 ore dalla deadline della Cop28 a Dubai sui cambiamenti climatici ... 1,5 e come garantire un importante aumento dei finanziamenti per l'adattamento". Il commissario europeo per l'azione ...