(Di domenica 10 dicembre 2023) Il nuovodisembra ormai avere preso la forma definitiva. Germania, Francia,e Spagna hanno trovato l'intesa sulle nuove regole, e per chiudere la partita pare che manchino solo gli ultimi dettagli e vincere le ultime resistenze di alcuni Paesi frugali. L'obiettivo è...

Fanno tremare la capolista con una prestazione da urlo, ma un finale di fuoco cambia la storia

Una partita lunghissima ,un sentiero di montagna che nasconde ostacoli impervidirupi scoscesi e salite vertiginose. Emozionante e adrenalinica perché quando si arriva in cima, non si può ancora gridare vittoria : un palo, un errore o una parata rimettono tutto in ...

Nuovi treni e nuovi orari: come cambia la Parma-Brescia ParmaToday

Come cambia il Patto di stabilità (e cosa rischia l'Italia) EuropaToday

Con il metodo del palloncino puoi cambiare colore delle decorazioni dell’albero di Natale senza comprarle nuove

Infatti, la tonalità che si dona al proprio abete ha il potere di cambiare totalmente il suo effetto. Se, ad esempio, sono anni che addobbi l’albero con palline bianche e rosse, puoi farle diventare ...

Cambia la viabilità fino a domani

TOLFA - Fino a domenica Tolfa ospiterà la 10^ edizione del "Villaggio di Babbo Natale" e per questo evento la sindaca Stefania Bentivoglio ha emesso un'ordinanza per il cambio di viabilità.