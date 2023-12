Colonia-Mainz | Bundesliga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 10 dicembre 2023)è una partita della quattordicesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: tv,. Due squadre in piena lotta per non retrocedere. Ildi punti ne ha 9 e in questo momento andrebbe allo spareggio, iluno in meno e ovviamente sarebbe in Serie B. Insomma, è una sfida che ha un valore enorme. E che per questo è da analizzare. Kainz (Lapresse) – Ilveggente.itSenza dubbio in Germania il fattore campo è molto spesso decisivo. Soprattutto in partite come questa, dove chi gioca deve dare sempre quel qualcosa in più per riuscire a raggiungere l’obiettivo. E poi c’è anche da analizzare quello che è il momento che le duestanno vivendo, con unche appare in forma visto che ha vinto due partite ...