(Di domenica 10 dicembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di. Lo show è ormai la casa della Blue Gold League del Continental Classic e anche in questa puntata assisteremo a diversi match interessanti. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Continental Classic Blue Gold League: Claudio Castagnoli vs Eddie Kingston (3,5 / 5) Vecchi dissapori che riaffiorano in questo match, con i due che proprio non si piacciono e non fanno nulla per nasconderlo. Match duro, combattuto e soprattutto molto equilibrato. Dopo una lunga battaglia è Kingston ad aggiudicarsi lae i suoi primi 3 punti del torneo. Vincitore: Eddie Kingston (3 punti) BACKSTAGE: Assistiamo ad una diatriba fra Wheeler Yuta e HOOK, con il primo che dice che può sconfiggere l’FTW Champion in ...

Altre News in Rete:

Droni: cresce ancora il mercato italiano, 1,85 miliardi (+380%) nel 2030

... realizzato da PwC Strategy& Italy e presentato in anteprima a 'Roma Drone Conference', l'...nello spazio aereo attuale tramite la sperimentazione di tecnologie track&trace e sistemi di...

Collision 09.12.2023 Una vittoria importante Zona Wrestling

AEW Collision: gli spoiler della puntata del 09/12 The Shield Of Wrestling

8 Killed, 2 Injured In Traffic Collision In India

Eight people were killed and 2 others injured Sunday after in a collision between a car and dumper on the Bareilly-Nainital Highway in Uttar Pradesh, ...

Motorcyclist, 53, dies after collision with car in Ballymena

A 53-year-old man has died after a collision involving a motorbike and a car in Ballymena. David Blayney died on Friday following injuries sustained in the crash on Wednesday November 22. A man has ...