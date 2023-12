Colere Infinite Mountain | Carlo Zanni | “Non solo sci | pronti a cambiare il turismo dell’intera valle”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 10 dicembre 2023) Bergamo. La stazione sciistica diha aperto la stagione del circo bianco in bergamasca venerdì 8 dicembre. Un primato che ha più che soddisfatto per numeri e commenti gli appassionati di sci. Rimessa a nuovo con un investimento da 22 milioni di euro (con la cabinovia da 10 posti e una seggiovia da sei), la stazione sciistica èun primo passo per un grande progetto. Davanti al caminetto del Relais San Vigilio a tracciare lo stato di fatto e ad illustrare i prossimi investimenti è, presidente diDecia che controlla Rsi, la società che gestisce il comprensorio di Colore.è uno degli uomini scelti da Massimiliano Belingheri, il finanziere di origini scalvine, che ha deciso di ...