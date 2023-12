Classifica Ballando 9 dicembre 2023 | eliminato salvato e i semifinalisti

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 10 dicembre 2023) Sabato 9è andata in onda l'ottava puntata dicon le Stelle. Allo spareggio sono finiti Giovanni Terzi-Giada Lini e Sara Croce-Luca Favilla. Alla fine, ad avere la peggio, è stato Giovanni Terzi (34%) mentre in semifinale è passata Sara Croce (66%). C'è stato un colpo di scena: Terzi è stato ripescato grazie alla 'Wild Card' di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira, quindi è passato in semifinale ma con una penalità di -20 punti. Di seguito ladicon le Stelle che non tiene conto del voto da casa: 1° Simona Ventura e Samuel Peron 53 punti 1° Wanda Nara e Pasquale La Rocca 53 punti 3° Lorenzo Tano e Lucrezia Lando 47 punti 4° Sara Croce e Luca Favilla 44 punti 5° Teo Mammucari e Anastasija Kuzmina 39 punti 6° Giovanni Terzi e Giada Lini 32 punti Dopo ...