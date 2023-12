Cioffi | «Rigore mi lascia amaro in bocca Ingiustamente puniti»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) L’allenatore dell’Udinese Gabrielesi sofferma sulsubito al 37? e parla così nel post-partita di San Siro con l’Inter su UdineseTV. EPISODIO –si sofferma: «Ilmil’in. L’approccio di sacrificio era stato eccellente. Ho chiesto qualcosa non nelle corde della mia Udinese, ma secondo me valutando pro e contro c’erano più contro ad andare a prendere l’Inter altando campo agli attaccanti. Ci si è spento il cervello completamente, ci siamo sentitie abbiamo subito due gol in otto minuti. Se non avessi dubbi non potrei allenare. Ho dubbi, certezze in ogni partita, giorno e allenamento. Non ho dubbi su cosa faremo noi, sulla squadra, sul potenziale e ...