Cina | mostra patrimonio culturale intangibile della Via della seta marittima a Quanzhou 1

Leggi su romadailynews

(Di domenica 10 dicembre 2023), 10 dic – (Xinhua) – Un’artista italiana (a destra) apprende le tecniche di tagliocarta da You Jinmei, una erede del, durante unasullungo la Via, nella provincia cinese sud-orientale del Fujian, il 9 dicembre 2023. La citta’ die’ ampiamente ritenuta il punto di partenza dell’antica Via. (Xin) Agenzia Xinhua