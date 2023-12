Chiellini verso l’addio al calcio | l’annuncio dell’ex Juventus

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 10 dicembre 2023) Delusione per Giorgio. La Mls è stata conquistata dai Columbus Crew con il punteggio di 2-1 nel match disputato nello Stato dell’Ohio. Il gol del vantaggio è stato realizzato al 33? da Hernandez sudi rigore. Al 37? il raddoppio firmato da Yeboah e nella ripresa al 29? la rete di Dènis Bouanga che accorcia le distanze per Los Angeles. Per il Columbus Crew si tratta del terzo successo della storia dopo quelli conquistati nel 2008 e nel 2020. “Potrebbe essere stata la mia ultima partita. Mi prenderò un paio di giorni per decidere. Ho imparato come vincere e come perdere. Il ritiro? Ho ancora dei dubbi. Devo capire cosa devo seguire: se la mia testa, il mio cuore o la mia gamba. E nelle ultime settimane sono arrivate tante chiamate diverse”, le parole dinel post-partita.