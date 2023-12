Chi lo prende ora fa un affare | Pioli addio | chi arriva al suo posto

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 dicembre 2023) Inutilersi in giro: la stagione del Milan è un disastro. La sconfitta con l'Atalanta testimonia quanto sia fragile la tenuta dei risultati dei rossoneri. Alternano due vittorie a tonfi clamorosi che cominciano a impattare pesantemente con la classifica con la Roma ormai vicinissima al terzooccupato per ora dagli uomini di. E così il tecnico rossonero è tornato sulla graticola. Già dopo la sconfitta con il Borussia Dortmundera stato a un passo dall'esonero, ma ora con il crollo in campionato e la zona Champions a rischio, quelle voci di un possibile cambio della guardia potrebbero diventare realtà. E di fatto alla finestra c'è ancora Antonio Conte. Il sogno vero dei tifosi, un allenatore capace di ribaltare l'arrendevolezza di una squadra ormai allo sbando. E in questo quadro vanno ...