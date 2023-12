Chi è suor Anna Monia Alfieri | che ha risposto alla chiamata di Valditara

Leggi su cultweb

(Di domenica 10 dicembre 2023)è una religiosa e istitutrice italiana, specializzata sui temi relativi all’educazione. Nata a Nardò nel 1975, da giovane sogna di entrare in magistratura, ma l’omicidio dell’assessore all’istruzione del suo comune di nascita, Renata Fonte, avvenuto nel 1984, la spinge ad inserire nella propria missione la scuola e gli aspetti educativi. Dopo aver preso i voti perpetui nel 2001, presso la Congregazione dellee di Santa Marcellina, si trasferisce a Milano dove, nel 2001, consegue una prima laurea in Giurisprudenza, per poi bissare con un titolo in Economia, nel 2007. e concludere il suo percorso universitario con il conferimento del Diploma in Scienze Religiose. Dal 2016 fa parte della Consulta di Pastorale scolastica e del Consiglio Nazionale Scuola della CEI; collabora ...