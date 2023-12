Chi è e che lavoro fa Gino Cecchettin | il padre di Giulia

(Di domenica 10 dicembre 2023)è Founder & Managing Director di 4neXt, realtà che fornisce prodotti e soluzioni tecnologiche a tutte le aziende che operano nell’ambito dell’automazione. La missione di 4neXt è di continuare a ideare, progettare e sviluppare soluzioni tecniche all’avanguardia in numerosi settori. Innovare per noi significa investire in ricerca e sviluppo creando nuovi prodotti al passo con le più moderne tecnologie, facili da usare e che offrano un effettivo vantaggio ai nostri clienti. Innovazione per noi significa anche formazione, siamo costantemente impegnati in attività di apprendimento e miglioramento sotto il profilo tecnico, manageriale e personale. Chi è e chefaSi laurea e diventa ingegnere. Nel 2000, poi, avvia la sua prima impresa nel settore ...

Altre News in Rete:

Mo: Conte, 'veto Usa a Onu decisione pericolosa e ingiustificabile'

"Una brutta influenza mi costringe a casa da qualche giorno. Me ne rammarico perché oggi avrei voluto essere in piazza ad Assisi al fianco dinon cede all'ideala guerra sia l'unica soluzione, l'unica risposta a crisi e tensioni internazionali. Avrei voluto essere in marcia concrede nella pace, nel rispetto del diritto ...

PLPL23, Carlotta Vagnoli: 'Chi non crede nel patriarcato parli con le sopravvissute alle violenze di genere' Repubblica TV

Stipendi docenti differenziati, l’economista Ichino: “Oggi un prof che risiede a Milano guadagna il 34% in meno di chi vive a Ragusa. Sì a paghe a pari potere d’acquisto” Orizzonte Scuola

Inaugurata "La via dei Presepi" di San Miniato: oltre 20 le opere da ammirare

che ha creato un’installazione nella cappella di San Pietro Martire (in fondo alla Via Angelica) utilizzando tessuti di riuso provenienti dal comparto moda. La Via dei Presepi è in divenire e chi ...

Peni sugli alberi di Natale. La trovata di un negozio di Berlino ha un motivo preciso

Passeggiando per Berlino, potreste trovare dei peni su un albero di Natale. Perché Si tratta un'insolita campagna di marketing territoriale!