Champions League | Vincic arbitrerà Napoli-Braga Inter-Real Sociedad allo svizzero Scharer

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ultimo turno della fase a gironi per lae per le italiane in corsa. Martedì toccherà alimpegnato contro ilal ‘Maradona’ e all’che cerca il primo posto contro laa San Siro. Sarà lo sloveno Lavkoa dirigere la sfida dei partenopei; suoi assistenti saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic; quarto ufficiale David Smajc; al Var Nejc Kajtazovic, mentre l’olandese Rob Dieperink sarà l’assistente video. A San Siro sarà invece loSandroad arbitrare il match dei nerazzurri. I suoi assistenti saranno Bekim Zogaj e Jonas Erni, connazionali come il quarto ufficiale Lionel Tschudi e l’arbitro al Var Fedayi San. L’assistente video sarà il ...

Commenta per primo Inter - Real Sociedad, match valido per la sesta giornata del girone eliminatorio di, sarà diretta dallo svizzero Sandro Schärer . I nerazzurri devono solo vincere per centrare il primo posto nel girone in vista degli ottavi. Il fischietto elvetico arbitrerà per ...

Sarà lo svizzero Sandro Schärer a dirigere Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta giornata e ultima giornata della fase a ...

Sarà lo svizzero Sandro Schärer a dirigere Inter-Real Sociedad, match valido per la sesta giornata del girone eliminatorio di Champions League. Una sfida che i nerazzurri devono vincere per centrare ...