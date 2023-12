Cesari | «Trattenuta su Lautaro Martinez? Rigore solare! Spiego»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 dicembre 2023) Nuove sterili polemiche sul, netto, conquistato dain Inter-Udinese. L'ex arbitro Grazianoritiene che il penalty assegnato ai nerazzurri sia netto SOLARE – Questa la spiegazione di: «Quello suè unsolare. L'attaccante argentino era in posizione di vantaggio sulla corsa e ha subito fallo. Chiaro ed evidente errore sfuggito all'arbitro Di Bello».