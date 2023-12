Cavolfiore in salsa verde senza uovo | facile e velocissimo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilinè un contorno raffinato e invitante, ma di una semplicità quasi disarmante. Si presta ad accompagnare secondi di carne o di pesce, oppure un bel tagliere di formaggi. Il suo sapore delicato si sposa divinamente con qualsiasi pietanza e ne esalta il gusto. La salsina non contiene uova ed è quindi perfetta per tutti, anche per chi segue una dieta vegana. Se abbiamo ospiti di cui non conosciamo fino in fondo le abitudini, questa ricetta ci solleva da qualsiasi impiccio ed è di grande aiuto. Si prepara velocemente, è facilissima, a prova di inesperte, ma ha una resa molto appagante che saprà conquistare anche i palati più difficili! A corollario, possiamo aggiungere le spezie che preferiamo. Per un tocco di piccante, non può mancare una spolverata di peperoncino. Una manciata di noci o pinoli lo renderanno ...