Case in vendita a 1€ in Italia | in una delle città più grandi

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 dicembre 2023) Inci sono alcune zone che stanno diventando deserte, nonostante un tempo fossero molto abitate: ora lesono ina 1 euro. Vederedisabitate neicentri urbani è un grosso problema sia per il Comune in sé che per i cittadini di quella. Insi sente sempre più spesso di piccole cittadine che pian piano vengono disabitate perché i giovani cercano nuova vita e nuove esperienze nelleo addirittura all’estero e si perde il contatto con la terra natale. In generale, però, lein disuso sono un danno perché fanno calare gli introiti comunali sulle tasse e, per restare nel tema dell’abitilità di un luogo, peggiorano il mercato degli affitti e rendono i centri storici ...