Cartabellotta | «L’incendio all’ospedale di Tivoli è l’effetto tragico dei tagli alla sanità»

(Di domenica 10 dicembre 2023) «Con il drammatico incendio dila casistica dei decessi ospedalieri si arricchisce di un evento la cui probabilità in un luogo di diagnosi e cura dovrebbe essere pari a zero». Così sul quotidiano La Stampa il presidente del Gimbe Nino. «In tutti i sistemi complessi – aggiunge – possano verificarsi situazioni che portano a eventi anche catastrofici. La presenza dei buchi di per sé non è sufficiente a determinare un evento avverso, che accade solo quando i buchi si trovano perfettamente allineati». «In quest’ottica di sistema – prosegue– la tragedia dirappresenta solo la punta dell’iceberg di innumerevoli rischi latenti che oggi potrebbero causare ovunque eventi catastrofici». «C’è un definanziamento, infermieri e medici ridotti e demotivati» Secondo il numero uno del ...