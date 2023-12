Canino | la battuta su De Martino | che esce prima dallo studio di Ballando

Leggi su biccy

(Di domenica 10 dicembre 2023) Come annunciato nei giorni scorsi, Stefano Deè stato uno dei ballerini per una notte dell’ultima puntata dicon le Stelle. Il conduttore di Bar Stella ha ballato con Sofia Tansella, una bambina affetta da una malattia neuromuscolare che la tiene su una sedia a rotelle da quando aveva poco più di un anno. Con l’occasione Stefano ha anche ricordato la Maratona di Fondazione Telethon. Deperò pochi istanti dopo l’esibizione è uscito di scena insieme a Sofia e quindi non c’è stato un faccia a faccia con Fabio, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.e lasu Stefano De. Poco dopo l’uscita di Stefano, Milly Carlucci ha chiesto a Carolyn Smith di dare un voto da uno a dieci alla performance di De ...