Calendario Mondiale per club maschile 2023 volley | programma | orari e diretta tv

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilcompleto delperdi, inda mercoledì 6 a domenica 10 dicembre a Bangalore, in India: ecco le informazioni per seguire la manifestazione. Sei squadre sono pronte a contendersi il titolo nella massima competizione globale riservata ai. Fra queste anche l’italiana Sir Safety Susa Perugia, che proverà a ripetere il trionfo dello scorso anno, quando in finale sconfitte Trento. I Block Devils di Angelo Lorenzetti sono inseriti nel girone A con Ahmedabad Defenders (India) e Itambé Minas (Brasile). Nel gruppo B invece si sfidano Halkbank Spor Kulübü (Turchia), Sada Cruzeiro Volei (Brasile) e Suntory Sunbirds (Giappone). Le migliori due ci ciascun raggruppamento accederanno poi alle semifinali, ...