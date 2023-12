Calendario Europei nuoto vasca corta Otopeni 2023 | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ilcompleto deglidiin, inda martedì 5 a domenica 10 dicembre ad, in Romania. Grande attesa per la rassegna continentale nella piscina da 25 metri, che lancia la lunga rincorsa all’anno che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si presenta al via con 32 atleti, 16 donne e 16 uomini, pronti a dare il massimo per portare in alto il Tricolore. Fra gli azzurri spiccano i nomi di Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella e Benedetta Pilato, mentre è assente Gregorio Paltrinieri per proseguire la preparazione. L’evento sarà trasmesso in diretta tv in chiaro sui canali Rai, visibili anche in streaming su Rai Play. Di seguito, ildettagliato con ...