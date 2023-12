Calendario Europei Nuoto vasca corta Otopeni 2023 | il programma e dove vederli in tv

Leggi su today

(Di domenica 10 dicembre 2023) Una sei giorni da non perdere per gli appassionati di. Da martedì 5 dicembre a domenica 10 dicembre a, in Romania, sono ingliin. L'Italia punterà soprattutto su Tomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Alberto Razzetti, Alessandro Miressi e Benedetta Pilato...