Caldo anomalo a dicembre | ecco perché | cosa sta succedendo

(Di domenica 10 dicembre 2023) (Adnkronos) – "Siamo a metàe registriamo temperature massime intorno ai 15-20 gradi, ben oltre le medie climatiche: sono gli effetti evidenti del cambiamento climatico, uno stravolgimento globale che riguarda l'intero pianeta". A lanciare l'allarme, interpellato dall'Adnkronons, è Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it. "In Italia i dati del Cnr ci restituiscono la fotografia di una crisi che si sta aggravando sempre di più", sottolinea l'esperto. Se da un lato "l'inverno si è ridotto ormai a poche settimane" l'altra faccia della medaglia è che le piogge, quando arrivano, fanno molti danni. "Si tratta di eventi estremi, in poche ore cade tanta acqua quanta ne dovrebbe cadere in un mese – avverte Gussoni – Questoaumentando le temperature, aumenta l'evaporazione dei nostri mari".