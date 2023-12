Calciomercato com – Serie A | probabili formazioni | Pellegrini verso la panca Dia in dubbio | out Berardi | Serie A

(Di domenica 10 dicembre 2023) 2023-12-10 10:13:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: E’ una giornata importante per laA. La quindicesima giornata è partita con il big match Juve-Napoli, è toccato alle milanesi, con alterne fortune. Oggi spicca Roma–Fiorentina, lunedì si chiude con Cagliari-Sassuolo. IL PROGRAMMA IN TV Juventus-Napoli 1-0Verona-Lazio 1-1Atalanta-Milan 3-2 Inter-Udinese 4-0. Frosinone-Torino (domenica ore 12.30): Dazn e Sky. Monza-Genoa (domenica ore 15): Dazn. Salernitana-Bologna (domenica ore 18): Dazn. Roma-Fiorentina (domenica ore 20.45): Dazn. Empoli-Lecce (lunedì ore 18:30): DaznCagliari-Sassuolo (lunedì ore 20.45): Dazn e Sky. NELLA GALLERY TUTTE LEOPINIONI FORTI, CURIOSITA’, QUIZ E GIOCHI: ECCO GEGENPRESSING, IL TALK ‘AGGRESSIVO’ DI ...

Altre News in Rete:

Laziomania: quante domeniche rovinate, quanti punti buttati

Commenta per primo Quando finisce Verona - Lazio , la morsa allo stomaco è diventata una stretta fatale, che ingloba il weekend lungo in spire di fatalismo. La Lazio di Sarri butta altri due punti, in ...

Serie A, probabili formazioni: Pellegrini verso la panca. Dia in dubbio, out Berardi|Serie A | Calciomercato.com Calciomercato.com

Krunic-Fenerbahce, la richiesta del Milan e l'inserimento del Lione Calciomercato.com

Blog: Juve - Napoli -12!

Blog Calciomercato.com: La partita di ieri sera ha lasciato molte sensazioni, e tra queste, la possibilità che la squadra di Allegri possa ambire a risultati ben più ...

Blog: Grande serata per la Juve: ci pensa ancora Gatti

Blog Calciomercato.com: Grande serata per la Juventus che riesce a battere la squadra di Walter Mazzarri per una rete a zero. I bianconeri ottengono tre punti fondamentali per la ...