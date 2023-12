Calcio | terribile lutto allo stadio | partita sospesa

Leggi su rompipallone

(Di domenica 10 dicembre 2023)nel mondo del. In Spagna una gara è stataa causa di unepisodio sfociato in tragedia. Il campionato spagnolo sta regalando sorprese. Durante la stagione corrente, oltre al trittico Real- Atletico e Barcellona, un’altra formazione sta lottando per la vetta della classifica. Assieme alle tre big spicca infatti il Girona. La banda di Michel sta stupendo il mondo intero e questa sera si giocherà la possibilità di superare i Blancos nel derby catalano contro il Barcellona, attualmente quarto. I blaugrana rincorrono il treno formato dalle prime della classe, ma devono guardarsi anche dietro. Alle spalle della squadra di Xavi si trova la Real Sociedad, che sta reggendo bene il doppio impegno tra Liga e Champions League dopo quasi dieci anni di assenza. Anche i baschi devono però fare attenzione ...