Calcio | Real Sociedad Frattura al braccio | Brais Mendez salta Inter

Il giocatore sarà operato martedì a Barcellona PAMPLONA (SPAGNA) - LaSociedad che martedì a San Siro si giocherà contro l'Inter il primo posto nel girone di Champions dovrà fare a meno di Brais Mendez. Il giocatore, sostituito alla mezz'ora della gara col ...

Calcio Uisp a 11: Cpo La Sarticola a forza 4, ko il coriaceo Montemarcello

Classifica: Gran Caffè Sarzana, Castelnuovo e Tresana 14; Sesta Godano 12, Delta del Caprio 11; Riomaior e Blues Boys 8; Albianese, Sporting Bacco e Pugliola/Bellavista 7; Pallerone 6.

Altra defezione in casa Real Sociedad in vista della sfida di Champions di martedì in casa dell' Inter. Nel corso del match contro il Villarreal infatti, Brais Mendez, autore di 5 gol e 4 assist nel ...