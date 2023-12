Cadice-Osasuna | Liga | diretta tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di domenica 10 dicembre 2023)è una partita valida per la sedicesima giornata dellae si gioca domenica alle 18:30:, tv e streaming. Che ilpensi solo ed esclusivamente alla salvezza è un dato di fatto sottolineato, anche, dall’eliminazione dalla Coppa del Re per via dell’Arandina, una squadra di categoria inferiore. E contro l’i padroni di casa devono riuscire in qualche modo a fare risultato, soprattutto perché è una sfida che mette in palio dei punti pesantissimi per la salvezza. Ilimpegnato contro il Real Madrid (Lapresse) – Ilveggente.itGli ospiti inoltre non è che attraversino questo grosso momento: non vincono in campionato dal 20 ottobre e nel corso delle ultime uscite – sei – hanno pareggiato solamente due ...