Cadavere di una donna nel baule della camera da letto | ascoltata la figlia

Trovato in un baule nel Casertano il cadavere di una donna di 77anni. I carabinieri sentono la figlia che viveva con lei

Ildidonna di 77 anni, Concetta Infante, è stato trovato nella sua casa di Mondragone, in provincia di Caserta. Si trovava in camera da letto, in un baule chiuso con del nastro adesivo , ed ...

(Adnkronos) – Il cadavere di una donna è stato scoperto nella giornata di oggi a Mondragone, in provincia di Caserta. Concetta Infante, 77 anni, sarebbe morta da almeno un mese. Viveva da… Leggi ...