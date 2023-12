Cadavere di donna ritrovato in un baule in un' abitazione nel Casertano | in casa c' era la figlia

(Di domenica 10 dicembre 2023) Ildi unadi 77 anni è stato trovato in unadi Mondragone, in provincia di Caserta. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto in camera da letto in unchiuso con del nastro adesivo dopo una telefonata di un cittadino al numero di emergenza. Nell’, quando sono arrivati i carabinieri di Mondragone, c'era ladella 77enne. Il corpo...

Altre News in Rete:

Donna trovata morta in un baule, la scoperta del nipote

L'anziana viveva con la figlia a Mondragone, in provincia di Caserta Ildi unaè stato scoperto nella giornata di oggi a Mondragone, in provincia di Caserta. Concetta Infante, 77 anni, sarebbe morta da almeno un mese. Viveva da sola con una figlia. A ...

Donna a passeggio sulla spiaggia trova un cadavere La Repubblica Firenze.it

Trovato il cadavere di una donna in un baule

Trovato il cadavere di una donna in un baule e sigillato con del nastro adesivo. La macabra scoperta è stata fatta in un'abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Si tratta di una settantenne ...

Cadavere di donna trovato in baule in abitazione nel Casertano

Il cadavere di una donna di 77 anni è stato trovato in un'abitazione di Mondragone, in provincia di Caserta. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato scoperto in camera da letto in un ...