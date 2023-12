Buonopane a muso duro | “Dal Pd solo bugie | io resto dove sono”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti In relazione al mancato invito alla riunione del Partito democratico con l’onorevole De Luca e i candidati al Consiglio Provinciale, il presidente della Provincia, Rizieri, dichiara quanto segue; “Mi trovo costretto a smentire con forza quanto sostenuto dalla segreteria provinciale del Partito Democratico, in relazione al mancato invito alla riunione con i candidati al Consiglio Provinciale e l’onorevole Piero De Luca. Incontro, che si è tenuto nei giorni scorsi, a cui hanno preso parte vari esponenti del partito, fatta eccezione per il sottoscritto. Nonostante sia il presidente della Provincia, espressione del Partito Democratico, la segreteria provinciale ha ritenuto di nonrmi invitare. Eppure, si parlava di Provincia, di elezioni provinciali, insieme ai candidati della lista del Pd con alcuni dei quali – ...