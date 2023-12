Bugie sul Reddito per coprire il flop di Calderone L’Inps | “34 miliardi e solo 1 500 assunti” Giornali e destra in coro rilanciano la menzogna

(Di domenica 10 dicembre 2023) Appena 1.500in 4 anni, costati agli italiani 34di euro. Questa, secondo il direttore generale del, Vincenzo Caridi, intervistato da Repubblica, la sintesi del fallimento deldi cittadinanza. Le cose non stanno così: lo dice la Corte dei conti che, già in piena pandemia, contava 352.068 persone “con almeno un rapporto di lavoro successivo alla domanda di Rdc”. Ma chi li legge i rapporti della Corte? Così, se Repubblica fa il buco, idilo allargano a piacere, certi che ogni contratto sia costato alle casse pubbliche 22 milioni di euro, nemmeno avessimo assunto le stelle del basket Nba. Ormai siamo praticamente al vilipendio di cadavere, visto che il Rdc ha i giorni contati: dal primo gennaio sarà sostituito dall’Assegno di inclusione ...

Altre News in Rete:

Bologna, caos al concerto trap improvvisato nel centro commerciale: risse, furti e aggressioni tra i ragazzini - Il

Pensate come sto da ieri vedendo solomio nome dopo che volevo fare una cosa per vedervi e stare insieme. I bugiardi stanno da una parte, le persone buone da un'altra", ha scritto tra le ...

Bugie di Federico Moccia, tutto pronto per il primo ciak della Maros Corriere della Calabria

Numeri / Bugie sul salario minimo, ad esempio quelle di Bruno Vespa in Tv. - Periscopionline.it - l'informazione verticale periscopionline.it

Bugie di Federico Moccia, tutto pronto per il primo ciack della Maros

Il cortometraggio vede protagonisti 12 studenti/attori della scuola delle Arti. Location tra Calopezzati e Corigliano Rossano ...

Sesso, bugie e cineprese. Ecco perché filmare scene d’amore in automobile è sempre complicato

Il primo film in cui ho girato l’amore in macchina fu più di quarant’anni fa ne La caduta degli angeli ribelli, dove Clio Goldsmith e Vittorio Mezzogiorno approfittavano di un autolavaggio per amarsi ...