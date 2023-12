Boxe | Umar Kremlev si scaglia contro Thomas Bach | “Il CIO deve liberarsi di questa sciagura”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 dicembre 2023) Continua a colpi di dichiarazioni al vetriolo il rapporto tutt’altro che idilliaco la tra le Federazione Internazionale di Pugilato e il Comitato Olimpico Internazionale. Durante il Congresso dell’IBA non sono passate inosservate le parole del Presidente, dirigente che alla presenza di oltre seicento rappresentanti si è reso artefice di un discorso molto ampio sul futuro della disciplina, sferrando un attacco frontale verso la massima autorità. In particolare, poco dopo aver annunciato il montepremi di cinque milioni di dollari per i Mondiali femminili che si svolgeranno in Kazakistan il prossimo anno, ha fornito il suo punto di vista sulle contraddizioni del mondo olimpico, accusando il CIO di incassare una quantità ingente di denaro a dispetto delle gare e degli ...