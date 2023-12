Boxe | Campionati Italiani | risultati prima giornata | Baldassi apre con una vittoria

(Di domenica 10 dicembre 2023) A Chianciano Terme (in provincia di Siena) sono incominciati iAssoluti di, a cui partecipano 180 uomini e 73 donne. Nellaodierna sono iniziati i tornei maschili, mentre la competizione femminile si aprirà tra un paio di giorni. Micheleera il big diimpegnato sul ring e ha aperto con unacontro Matteo Spaventi per 5-0 tra i 57 kg. Nella medesima categoria si registrano i successi di Roberto Joel Betancourt, Alex Iengo, Gyonatan Kodra, Jason Amato, Devid Pazzagli, Pasquale Dicuonzo, Giacomo Benfatto. Passando tra i 63,5 kg, invece, hanno festeggiato Salvatore Piacentino, Matteo Golini, Ernis Abazi, Cristian Sollima, Francesco Cavazza, Stefano Cipolla, Tommaso Niscola. Tra i 71 kg si sono imposti Angel ...

